Тем временем переговоры РФ и Украины в Турции уже начались, сообщают средства массовой информации.

Сегодня внимание прессы приковано к переговорам России и Украины в Стамбуле. Как сообщают турецкие средства массовой информации, на момент публикации данной заметки переговоры уже начались, однако официальных подтверждений этим сведениям нет. Тем не менее, не все ждут от этих переговоров каких бы то ни было прорывных результатов.

В числе таких скептиков, в частности, президент США Дональд Трамп, у которого журналист BBC поинтересовался мнением о составе российской переговорной делегации, в отношении которой Владимир Зеленский употребил неприемлемый для политика термин. По словам Трампа, он даже не проверял, кто входит в российскую делегацию.

Причина такого поверхностного отношения американского лидера к переговорам простая: по мнению Трампа, в отношении украинского конфликта «ничего не произойдёт» до тех пор, пока он не встретится с Путиным и не обсудит все моменты лично. В Москве, в свою очередь, заявили, что планов личной встречи Путина и Трампа пока нет.

На самом деле, в комментарии Трампа есть толика истины. Дело в том, что украинский конфликт выходит далеко за рамки самой Украины, и чтобы урегулировать текущий кризис, нужно будет вернуться к положению декабря 2021 года, когда Москва предложила Вашингтону и НАТО сформировать новую архитектуру европейской безопасности с учётом ключевых интересов и опасений России. А реализовать это без прямых переговоров между РФ и США невозможно.