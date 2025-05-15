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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минпромторге назвали роботизацию способом решения проблемы нехватки кадров в промышленности
Роботизация ещё и производительность труда повышает.

В России сейчас столь активно идёт развитие промышленного сектора, что предприятия столкнулись со вполне ожидаемой проблемой, вызванной перекосами в системе подготовки специалистов в образовательных учреждениях: явным дефицитом рабочих рук, причём на всех уровнях.

Быстрого решения у данной проблемы нет, поскольку любое из решений предполагает большие вложения времени и ресурсов. Но, учитывая то, что Россия отстаёт от других промышленно развитых государств в вопросе автоматизации и роботизации производств и, как следствие, в производительности труда, то одним из напрашивающихся выводов является повышение уровня этой самой роботизации и автоматизации.

Также рассуждает и первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. По его словам, роботизация действительно способна в значительной степени решить проблему дефицита кадров, однако необходимо понимать, что не все отрасли промышленности одинаково хорошо роботизируются. Те же отрасли, в которых ручной труд заменить механическим сложно, могут тоже выиграть от роботизации, поскольку она приведёт к «перетоку» рабочей силы в менее «роботопригодные» сферы промышленности.

При всём этом следует помнить, что роботов тоже кто-то должен производить, а сейчас Россия даже свои собственные потребности в промышленной робототехнике не покрывает и находится в самом начале пути восстановления такой ключевой отрасли промышленности, как производство средств производства. Иными словами, до воплощения в реальность известной песни из «Приключений Электроника» в рамках отдельно взятой страны пока что далековато.

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#россия #технологии #экономика #промышленность #робототехника #роботы #роботизация
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