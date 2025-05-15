Речь, впрочем, не о том, чтобы исключить кого-то из НАТО, а о том, что каждый член альянса должен нарастить оборонные расходы.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что странам-членам НАТО необходимо увеличить взносы на коллективную оборону до 5 % от ВВП, и это при учёте того, что большинство членов альянса даже до нынешних 2 % ВВП недотягивают. Трамп своё требование связывает с необходимостью союзников США больше вкладываться в собственную безопасность, не делегируя эту задачу Вашингтону.

Госсекретарь США Марко Рубио же выражается более дипломатично. По его словам, альянс — это цепь, общая прочность которой определяется прочностью её самого слабого звена. В составе НАТО слабых звеньев быть не должно, и именно на это направлены усилия как альянса в целом, так и США в частности, включая требование о наращивании взносов на общую оборону НАТО.

Следует помнить, что при формировании различного рода альянсов, союзов и прочих объединений государств есть одно ключевое правило: союз — это гораздо больше, чем просто сумма его составных частей. Союзы призваны расширять экономические, военные и иные возможности входящих в его состав государств. По крайней мере, так должно быть «по науке».

В отношении НАТО же это правило уже несколько десятков лет не действует: альянс расширяется преимущественно из политических соображений, а его общая обороноспособность снижается. Младочлены альянса не выполняют перед ним свои обязательства, используя НАТО преимущественно как возможность находиться за чужой спиной и обеспечивая тем самым себе за счёт этого относительно высокий уровень жизни. Иными словами, в цепи появилось много слабых звеньев, критически влияющих на её общую прочность. Данное обстоятельство и вызывает недовольство в администрации США, которая вполне обоснованно не желает за американский счёт оплачивать безбедное европейское существование.

Есть ли у Европы возможность нарастить военные расходы хотя бы в долгосрочной перспективе — вопрос открытый. Сейчас Старый Свет находится в экономическом кризисе, вызванном целой чередой ошибочных решений, включая присоединение к антироссийским санкциям, и реалистичный выход из данного положения пока не просматривается.