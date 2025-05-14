Взывать к продуктивности в Европе сейчас приблизительно бесполезно.

Сейчас в Евросоюзе идёт согласование и подготовка к введению против России семнадцатого пакета санкций. Учитывая, что предыдущими шестнадцатью пакетами ограничений Евросоюз как наднациональное объединение государств не добился желаемого результата, а вместо этого привёл к скачку цен на энергию и релокации европейской промышленности в другие страны, данное действие трудно оценивать с точки зрения логики и прагматизма.

Сложности с восприятием семнадцатого пакета санкций испытывает и Сара Вагенкнехт, глава немецкой партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт»), по словам которой, Евросоюз своими действиями не только сам себя «выставляет на посмешище», но и отрицательно влияет на переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса.

По мнению Вагенкнехт, ЕС действует контрпродуктивно, что дополнительно выражается в «ультиматумах» европейских государств в адрес России. Как считает немецкая политик, руководство Германии, включая канцлера Фридриха Мерца, не в том положении, чтобы шантажировать Россию и её президента, а попытки этим заниматься только усугубляют ситуацию.

Ожидается, что очередной пакет антироссийских санкций ЕС будет принят 20 мая, хотя ряд политиков и экспертов связывают его возможное введение с результатами переговоров по Украине в Стамбуле, которые должны начаться завтра. Учитывая противоположные требования сторон конфликта, а также принимая во внимание тот факт, что Россия свои требования может подкрепить делом, а Украина с Европой нет, переговоры, если они вообще состоятся, будут сложными, и не факт, что приведут хоть к какому бы то ни было результату.