Из этого и складывается импортозамещение: во всех сферах и отраслях постепенно, пока не достигнет нужного уровня.

Любая промышленность — это сотни и тысячи различных агрегатов, приборов, средств производства и иных элементов, без которых невозможно себе представить индустриальный сектор. Невозможен он, в частности, без промышленных насосов, и сегодня в компании «Пермские насосы» сообщили о запуске серийного производства новых моделей данных агрегатов для нужд промышленности и энергетики.

Речь идёт о мощных насосах с длиной вала, превышающей три метра. На данном этапе пермское предприятие заявляет о том, что после проведения модернизации может производить до 150 промышленных насосов ежегодно. Учитывая, что промышленные насосы рассчитываются на работу на протяжении нескольких десятилетий, трудно сказать, будет ли данной производительности достаточно для обеспечения потребностей российской промышленности и теплоэнергетической сферы в насосах большой мощности.

Необходимо отметить, что сейчас в России наблюдается острая необходимость в развитии собственного производства средств производства — станков, обрабатывающих центров, 3D-принтеров, различных инструментов и многого другого. Связана эта необходимость с осознанием опасности пути технологической зависимости от тех или иных государств.