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Редакция
События в мире Михаил Андреев
У Lada Granta появилась версия Active Cross с увеличенным дорожным просветом
Также изменения внесены в геометрию кузова.

Самой продаваемой моделью автомобилей в России остаётся Lada Granta, являющаяся самой доступной машиной на отечественном рынке. По этой причине вполне естественно, что «АвтоВАЗ» стремится увеличить количество представленных на рынке версий автомобилей данной модели.

Сегодня производитель представил версию Active Cross, отличающуюся увеличенным до 198 мм дорожным просветом (у стандартной Granta дорожный просвет составляет 180 мм) и «оптимизированной геометрией кузова». Два этих изменения позволяют производителю заявить о том, что по своим характеристикам Lada Granta Active Cross сопоставима с компактными кроссоверами.

Силовые установки у новой версии Lada Granta останутся прежними: на выбор даются двигатели объёмом 1,6 литра мощностью 90 л. с. или 106 л. с. в связке с пятиступенчатой механической трансмиссией.

«АвтоВАЗ» не просто так делает упор на то, что Granta Active Cross сопоставима с кроссоверами. Дело в том, что автомобили этого типа в целом являются самыми популярными в России. Тольяттинский автогигант же, если не считать весьма ограниченные тиражи ещё той самой «Нивы», упорно продолжает производить седаны и универсалы, держа новый кроссовер пока лишь в стадии концепта с неясными реалистичными сроками начала его производства.

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#россия #экономика #автомобили #промышленность #автомобилестроение #lada #lada granta #«автоваз»
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