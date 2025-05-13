Если их возвращение выгодно России, мешать не надо. Если невыгодно, то разговор уже будет иным.

В 2022 году произошло то, что в журналистской среде принято называть исходом западного бизнеса из России. С российского рынка ушли западные (включая японские и южнокорейские) автопроизводители, химические концерны, IT-компании, бренды одежды, авиастроительные гиганты Boeing и Airbus, в общем, перечислять можно долго и муторно. Часть из них ушла самостоятельно, других заставили принять соответствующее решение политические руководства их стран, а те, кто похитрее, обеими руками под любым предлогом держатся за российский рынок.

Разговоры о возвращении западного, японского и южнокорейского бизнеса в Россию ведутся регулярно, и сегодня эту тему обсудил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с членами общественной организации «Деловая Россия».

По словам Путина, с ним часто контактируют представители крупного иностранного бизнеса, желающего вернуться на российский рынок. Данное желание со стороны представителей западного бизнеса естественно, но, как отметил глава государства, ситуация с экономической точки зрения в России за прошедшие три года изменилась. По словам Путина, нужно оценить поведение тех или иных западных компаний при их уходе с российского рынка, а также не принимать простые извинения в том случае, если эти компании уходили с оскорбительными заявлениями и/или замешаны в прямом финансировании вооружённых сил Украины.

Если возвращение западной компании выгодно России, то препятствовать этому процессу, заявил Путин, не следует. Если же оно, напротив, вредит интересам РФ, то «нужно найти тысячу причин», чтобы отказать такой компании в возвращении на российский рынок. Также необходимо учитывать интересы отечественного бизнеса, которые должны быть в приоритете по сравнению с иностранным бизнесом.

Сейчас наиболее вероятным выглядит возвращение на российский рынок американских компаний. Администрация США не скрывает своего желания налаживать не только дипломатические, но и экономические отношения с РФ. Отметим, что исторически Россия/СССР и США отличались минимальным товарооборотом, что многие эксперты считают причиной значительного количества разногласий между государствами. Экономические отношения скрепляют государства; если, конечно, речь идёт о суверенных странах с профессиональными политическими деятелями.