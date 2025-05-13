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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: Mercedes перенесёт производство вседорожников GLC в США
Связано это с политикой торговых пошлин со стороны администрации США.

Кроссоверы (SUV, вседорожники) являются одним из самых популярных типов автомобилей в США. Рынок большой, богатый и, в отличие от европейского, беднеть не собирается. Тем не менее, торговые пошлины, введённые президентом Дональдом Трампом против Евросоюза, снижают конкурентоспособность импортных автомобилей на американском рынке, и производители уже ищут пути решения этой проблемы.

Строго говоря, путь этот только один: переносить производство в Соединённые Штаты. И вот сегодня агентство Bloomberg сообщило о том, что концерн Mercedes-Benz намерен перенести производство своих вседорожников модели GLC в США, а конкретно — в штат Алабама. По замыслу, производство должно начаться в конце 2027 года.

Mercedes GLC считается самой популярной в Штатах моделью автомобилей с трёхлучевой звездой на капоте: только в прошлом году их в стране было продано в районе 64 тысяч единиц.

Необходимо осознавать также и тот факт, что немецкая промышленность ищет возможности релокации в государства с доступной энергией, поскольку в самой Германии в связи с присоединением Берлина к антироссийским санкциям стоимость энергии ощутимо возросла, сделав неконкурентоспособным наиболее энергозатратные отрасли производства.

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#сша #экономика #германия #промышленность #mercedes #mercedes-benz
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