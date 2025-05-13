Ссылается агентство снова на осведомлённые источники.

В этот четверг, 15 мая, в Стамбуле должны состояться предложенные в минувшее воскресенье Владимиром Путиным переговоры без предварительных условий между Россией и Украиной. С руководством Турции эта тема уже обсуждена, президент США Дональд Трамп призвал Украину согласиться на предложение Путина, ну а европейские страны продолжают делать вид, будто это произошло благодаря их действиям.

Несмотря на то, что указанная дата близится, официально пока неизвестны ни составы делегаций, ни какие бы то ни было иные подробности. Впрочем, через заслон секретности кое-что в средства массовой информации всё же просачивается. Так, агентство Reuters со ссылкой на «три осведомлённых источника» сообщило о том, что на переговорах между Россией и Украиной будут участвовать спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Пока неизвестно, с какой целью они будут участвовать в переговорах, подразумевающих прямой диалог между Москвой и Киевом. Возможно, речь идёт о роли наблюдателей. Зачем для этого нужны оба спецпосланника? Ответ простой: Уиткофф занимает реалистичную позицию по украинскому кризису, Келлог же делает весьма отдалённые от реальности заявления. Вероятно, президент США хочет сформировать более широкое представление об украинском кризисе и возможности/невозможности его мирного урегулирования на основе комментариев своих спецпосланников.