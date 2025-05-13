Не исключено, что после этого Индия закупит дополнительные установки С-400.

В этом месяце между Индией и Пакистаном вспыхнул пусть и кратковременный, но всё же конфликт, спусковым крючком для которого стал террористический акт близ города Пахалгам. Поскольку на вооружении Индии преимущественно стоит оружие российской разработки и производства, то и результаты его применения не заставили себя долго ждать.

Так, премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил индийскую военную базу недалеко от границы с Пакистаном, где сфотографировался на фоне приобретённого у РФ зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Простой фотографией, впрочем, дело не ограничилось: как передаёт агентство «РИА Новости», Моди высоко оценил роль, которую С-400 сыграли в ходе данного конфликта, защищая небо над Индией, и добавил, что Нью-Дели имеет доступ к самым современным военным технологиям, чем Исламабад похвастать не может.

Не исключено, что после майского конфликта Индия увеличит закупки комплексов С-400 у России. Необходимо понимать, что российское оружие показало свои преимущества в ходе украинского конфликта, и бытует мнение, что после его завершения многие страны глобального Юга будут стремиться повышать свою обороноспособность именно за счёт вооружений российской разработки.