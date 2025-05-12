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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ООН положительно отозвались о мирных инициативах по Украине
В Организации сохраняют по этому поводу робкий, осторожный оптимизм.

Последние несколько дней в отношении украинского кризиса активно появляются интересные новости. То Европа выдвинет предложение о 30-дневном прекращении огня, то Россия предложит Украине прямые переговоры в Стамбуле, и всё это под оптимистичные заявления со стороны президентов Турции и США.

Прокомментировать последние известия решили и в Организации Объединённых Наций (ООН). Так, официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации «воодушевлены» известиями о мирных инициативах по Украине, включающих в себя возможное 30-дневное перемирие и возможное начало прямых переговоров между Москвой и Киевом.

По словам Дюжаррика, в ООН следят за развитием событий, надеются получить больше информации о происходящем в отношении конфликта на Украине, а также выражают готовность поддержать любые серьёзные подвижки в данном вопросе.

Следует понимать, что на данном этапе оптимизм проявлять слишком преждевременно, потому что со стороны Украины и европейских стран выдвигается предложение о 30-дневном прекращении огня, которое в Москве воспринимают как желание выиграть для Киева время на передышку. Чтобы прекращение огня не обернулось его повторным вспыхиванием с новой силой, Россия требует полной остановки передачи Украине западного оружия и боеприпасов на период возможного перемирия.

На это условие уже не согласны Киев с европейскими столицами. Поэтому с высокой вероятностью можно предположить, что даже если переговоры начнутся, то быстро зайдут в тупик, поскольку позиции сторон противоположны друг другу. Впрочем, попытаться никогда не вредно, и на это намекает президент США Дональд Трамп, призвавший вчера Украину к «немедленному» согласию на предложение Путина о прямых переговорах.

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#россия #украина #политика #боевые действия #оон
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