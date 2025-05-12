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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме предложили ужесточить наказание за создание помех движению скорой помощи
Соответствующий законопроект был внесён в нижнюю плату российского парламента.

Как известно, автомобили со спецсигналами при необходимости могут, убедившись в безопасности своего манёвра, отступать от ряда требований правил дорожного движения и игнорировать сигналы светофоров, а другие участники движения обязаны предоставлять таким автомобилям преимущество в движении, независимо от требований знаков и разметки.

И хотя за последние годы историй о том, как водители мешают движению спецтранспорта, в особенности автомобилям скорой помощи, становится гораздо меньше, они всё же сохраняются. Учитывая то, какие трагические последствия могут быть от упорного игнорирования своих обязанностей на дороге в отношении скорой помощи, в Госдуме предложили ужесточить наказание за непредоставление им преимущества в движении.

Так, в нижнюю палату российского парламента был внесён соответствующий законопроект, предусматривающий дополнительное административное наказание за непропуск автомобиля скорой помощи (именно скорой помощи, а не любого автомобиля со спецсигналами). Согласно пояснительной записке к законопроекту, его авторы хотят, чтобы нарушителей штрафовали на сумму от 20 000 до 30 000 рублей и лишали права на управление транспортным средством на срок от трёх месяцев до двух лет.

Причём оба наказания, считает соавтор законопроекта депутат Ярослав Нилов, должны применяться одновременно, и тогда проблема создания помех движению скорой помощи постепенно сойдёт на нет.

Следует отметить, что культура вождения в российских регионах, особенно тех, в которых установлено много камер фиксации дорожной обстановки, стремительно растёт. Возможно, вышеизложенный законопроект поможет ускорить процесс в «тормозящих» в этом вопросе регионах.

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#россия
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