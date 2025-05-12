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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЕС приступил к согласованию 17-го пакета антироссийских санкций
Предполагается, что утверждён пакет санкций будет 20 мая.

Хотя самый известный антагонист Far Cry 3 в своём красноречивом монологе предельно ясно объяснил, о чём свидетельствуют попытки индивидуума или коллектива выполнять одно и то же действие в надежде на иной результат, далеко не все сделали из этого монолога выводы. Так, на фоне шестнадцати введённых Евросоюзом против России пакетов односторонних санкций, которые не привели к желаемому для Евросоюза результату, в Брюсселе обсуждают семнадцатый пакет.

Как стало известно сегодня из плана заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза, послы стран-членов ЕС начнут согласования по дополнительным ограничениям против России в связи с украинским кризисом.

Западная пресса сообщает, что в очередной пакет ограничений войдут новые физические и юридические лица, а также полторы сотни танкеров российского так называемого теневого флота.

По предварительным данным, семнадцатый пакет антироссийских санкций собираются принять в следующий вторник, 20 мая. Кроме того, в Европе обсуждается вопрос введения ограничений против газопровода «Северный поток-2» в случае, если РФ и Украина не придут к мирному соглашению.

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#россия #политика #экономика #санкции #евросоюз
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