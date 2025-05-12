Самолёты уже направились в места несения службы.

Госкорпорация «Ростех» сегодня утром сообщила о том, что входящая в её состав Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) после завершения заводских и лётных испытаний передала в войска очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.

Несмотря на то, что ОАК традиционно не сообщает, сколько конкретно самолётов вошло в партию, из опубликованных корпорацией кадров можно сделать вывод, что речь идёт как минимум о двух единицах. К моменту публикации заметки самолёты уже отправились в места дальнейшего несения службы.

Су-35С предназначен для поражения как воздушных, так и наземных и надводных целей, на большом расстоянии от аэродрома базирования и даже при неблагоприятных погодных условиях. По этой причине самолёт и относится к классу многофункциональных истребителей. Принадлежит к поколению 4++, то есть, по всем параметрам, кроме требований к малозаметности, соответствует истребителю пятого поколения.

Как добавила ОАК, помимо Су-35С на предприятиях корпорации параллельно производятся истребители-бомбардировщики Су-34 и многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.