Роберт Фицо провёл несколько важных встреч и принял участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.

На данный момент в Европе наблюдается пусть и пока не афишируемый, но всё же раскол на три точки зрения в вопросе отношений с Россией и Украиной. Одна часть европейских государств за Украину и всё, что с ней связано, другая, наиболее многочисленная, сохраняет нейтралитет, ну а самая скромная демонстрирует желание проводить суверенную политику в собственных государственных интересах, то есть, поддерживать отношения с Россией как с одним из своих ключевых партнёров.

Одним из представителей третьей когорты европейских государств является Словакия, премьер-министр которой Роберт Фицо посетил Москву на 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на все озвучиваемые европейскими наднациональными властями угрозы и закрытие Прибалтикой своего воздушного пространства для самолёта Фицо.

О своём проявлении характера и демонстрации суверенитета Фицо не жалеет. Даже наоборот: считает визит в Москву «чрезвычайно успешным», поскольку ему удалось лично встретиться и обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений Россией, Китаем, Бразилией и Вьетнамом, а также принять участие во всех памятных мероприятиях, связанных с празднованием 9 Мая.

Как отметил словацкий премьер, никто не имеет права указывать Словакии, что ей делать и как себя вести: Братислава проводит суверенную политику. Действия ЕС Фицо раскритиковал, отметив, что Европе надо проводить политику сотрудничества, а не вступать в конфронтацию с кем бы то ни было.