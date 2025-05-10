Пока что данное оружие применялось только единожды.

Одним из приглашённых в Москву на 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне мировых лидеров был руководитель Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Программа главы государства была насыщенной: не только встреча с президентом России Владимиром Путиным, но и выступление в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) им. Д. И. Менделеева.

В рамках своей лекции перед студентами Траоре отметил большие научные и технические заслуги, которых достигли российские учёные, изучающие точные и естественные науки, и в качестве примера привёл баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник». По словам главы этого западноафриканского государства, «весь мир содрогается» от «Орешника», и в этом прямая заслуга российских учёных и конструкторов. Стремление отдельных стран приуменьшить влияние, которое оказала Россия на мировое развитие науки и техники, глава Буркина-Фасо счёл переписыванием истории.

Напомним, что БРСД «Орешник» была официально представлена в ноябре прошлого года, причём сразу в рамках её боевого применения. Ракета была применена по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске 21 ноября 2024 года в ответ на удары западными дальнобойными ракетами по общепризнанной территории России, что стало первым в истории боевым использованием не только самого «Орешника» в частности, но и баллистической ракеты средней дальности в целом.