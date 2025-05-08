Перемирие продлится три дня, но при этом провокации не будут оставаться без ответа.

В конце апреля президент России Владимир Путин объявил о перемирии в зоне специальной военной операции на период проведения праздничных мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Со стороны Киева согласия на это предложение не последовало: вместо этого украинское политическое руководство предложило 30-дневное «безусловное» перемирие, на которое, в свою очередь, не согласилась уже Москва. Несмотря на все провокации и попытки нанесения ударов беспилотниками по столичному региону, Россия от перемирия не отказалась, и оно вступило в силу сегодня в полночь.

В свою очередь, российское политическое руководство отметило, что провокации и атаки позиций российских войск со стороны ВСУ в период перемирия будут сопровождаться ответными действиями. Кроме того, логично будет предположить, что в Курской области, где, согласно поступающей информации, вооружённые силы Украины не оставляют новых попыток прорыва, боевые действия продолжатся, потому что Курская область не относится к зоне проведения специальной военной операции.

Перемирие завершится ровно в полночь с 10 на 11 мая по московскому времени.