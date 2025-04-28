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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин объявил перемирие на период празднования 80-летия Победы
В общей сложности перемирие продлится трое суток.

Приближается важная светлая и одновременно скорбная дата — 9 мая. В этом году День Победы отмечается в юбилейный, восьмидесятый раз, и по такому поводу сегодня президентом России Владимиром Путиным было принято решение об объявлении перемирия в зоне специальной военной операции на период празднования 80-летия Победы.

Согласно информации из официального пресс-релиза Кремля, перемирие объявляется на период с 7-го на 8-е мая с 00:00 по московскому времени и будет продолжаться вплоть до 00:00 по московскому времени с 10-го на 11-е мая. Проще говоря, перемирие продлится трое суток — с первых секунд 8 мая до последних секунд 10 мая, и на это время все боевые действия с российской стороны будут остановлены.

Как отмечает пресс-служба Кремля, решение было принято, исходя из гуманитарных соображений. Ответа с украинской стороны пока не последовало, но Россия, добавили в Кремле, считает, что Украина должна последовать примеру и ответить взаимностью. В случае если Киев будет нарушать перемирие, ВС РФ будут давать «адекватный и эффективный» ответ.

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#россия #украина #политика #боевые действия
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