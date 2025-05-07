Государства будут наращивать двустороннее взаимодействие.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прилетел в Россию за несколько дней до начала праздничных мероприятий по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Журналисты вполне логично предположили, что столь заблаговременный визит связан с возможным подписанием между Россией и Венесуэлой определённых важных документов, и сегодня эти предположения подтвердились.

Буквально только что в Кремле сообщили о подписании президентом России Владимиром Путиным и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро договора о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве между двумя странами.

Договор, состоящий из 25 статей, опубликован на сайте Кремля. Документ подразумевает рост двусторонних экономических отношений, а также активизацию двустороннего взаимодействия в области безопасности. Стороны отметили высокий, дружественный характер отношений между Москвой и Каракасом, и данный договор дополнительно их подчёркивает.

Следует отметить, что Венесуэла обладает колоссальными запасами нефти, в разработке которых заинтересована Россия, которая, в свою очередь, может обеспечить Боливарианскую республику современными технологиями и необходимыми ей товарами.