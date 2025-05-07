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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рост цен на картофель в России связали с отказом граждан от огородов
Но в целом причина, как оно всегда бывает, многоуровневая.

Резкий рост цен на ту или иную пищевую продукцию в России регулярно становится объектом бурных обсуждений. То сахар попадёт в зону внимания журналистов, то яйца, то ещё что-нибудь. Последнее время активно обсуждается скачок цен на картофель, который значительно превосходит средние показатели инфляции по стране. И вот сегодня исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников поделился с изданием URA.ru своим видением причин происходящего.

По словам Красильникова, одной из причин роста цен на картофель является отказ россиян от возделывания огородов: если в начале двухтысячных годов порядка 95 % картофеля в России выращивалось на частных огородах и на прочих приусадебных участках, то по нынешней статистике «частники» покрывают 50—60 % потребностей внутреннего рынка картофеля. Крупные производители и фермеры, соответственно, обеспечивают от 40 % до половины внутреннего рынка картофеля и не всегда поспевают за спросом.

Естественно, отказ от огородов это далеко не единственная и даже не основная причина роста цен на корнеплод, входящий в рацион практически каждой российской семьи. Как отметил Красильников, среднее внутреннее производство картофеля в России составляет около 7,2 млн тонн в год. Из них порядка 3,5 миллионов тонн составляет картофель, выращенный в частных хозяйствах, ещё примерно 800 тысяч тонн уходят на семена для будущей посадки, а 1,5 млн тонн используется для производства полуфабрикатов и чипсов. Потребление же картофеля в России, если рассчитывать его в соотношении 55 кг на человека, в среднем составляет около 8—8,5 млн тонн в год, и эта разница покрывается за счёт импорта.

Также, по словам Красильникова, в России наблюдается дефицит современных хранилищ картофеля и овощей в целом, которые бы позволили сберегать продукцию до следующего урожая, не теряя при этом в качестве. Строительство таких хранилищ — очень дорогое удовольствие, а государство, добавил Красильников, пока готово компенсировать лишь четверть его стоимости.

При этом в Союзе участников рынка картофеля и овощей сохраняют оптимизм даже несмотря на неблагоприятные прогнозы метеорологов. По мнению Красильникова, на фоне ввода в эксплуатацию новых площадей сбор урожая картофеля позволит покрыть внутренний спрос. Пока что же России в этом вопросе помогает импорт картошки из Египта, Китая и других стран.

Сезонное снижение цен на данный корнеплод, по мнению Красильникова, начнётся в июне, когда поступит первый ранний урожай текущего года.

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#россия #экономика #картофель #картошка
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