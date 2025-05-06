Повезло, что облететь их не составляет никаких проблем.

Европейское наднациональное политическое руководство открыто негативно относится к тому, что отдельные представители Старого Света приняли для себя решение посетить Москву на празднования, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Отдельные политические деятели ЕС даже позволяют себе грозить политикам европейских стран последствиями в случае, если они полетят в Москву.

Предупреждения не сработали, поэтому все, кто хотели, всё-таки приедут в столицу России и примут участие в этом одновременно светлом и скорбном празднике. Прилетит в Москву и решивший проявить твёрдую политическую волю президент Сербии Александр Вучич.

При этом сербскому лидеру уже начали ставить палки в колёса. Так, по сообщению сербского издания «Новости», литовские и латвийские власти запретили пролёт сербского борта номер один в Россию через их воздушное пространство. Согласно материалу издания, Литва и Латвия обосновали это решение «дипломатической и технической чувствительностью».

Изменит ли это действие двух прибалтийских республик, к которым с высокой вероятностью скоро присоединится и Эстония, решение Вучича? Ответ, учитывая, что речь идёт о весьма скромных по размерам государствах, которые легко облетаются, представляется заведомо очевидным.