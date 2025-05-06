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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле не упомянули военнослужащих из КНДР в качестве участников Парада Победы в Москве
Судя по всему, участвовать в параде они не будут.

Участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях в Курской области отныне является официально подтверждённым и со стороны Москвы, и со стороны Пхеньяна фактом. Разговоров на эту тему сейчас много, и одним из них является обсуждение возможного участия северокорейских подразделений 9 мая в Параде Победы на Красной площади.

До сих пор, несмотря на то, что до самого события остаются считанные дни, эта тема не комментировалась представителями российского политического руководства. Сегодня же помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, перечисляя страны, которые направили на Парад в Москву свои подразделения, не упомянул КНДР.

По словам Ушакова, в Параде примут участие военнослужащие из тринадцати государств: Китая, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Туркменистана, Мьянмы, Кыргызстана, Египта и Лаоса. Корейской Народно-Демократической Республики в списке нет, и, отвечая на наводящий вопрос, Ушаков добавил, что перечислил все страны, которые будут участвовать в параде.

Отметим, что сейчас между РФ и КНДР не просто тёплые, но и полноценные военно-союзнические отношения при активном развитии отношений экономических, поэтому отсутствие северокорейского расчёта на параде выглядит весьма любопытно.

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#россия #политика #кндр #северная корея
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