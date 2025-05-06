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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Бабушка-каскадёр претендует на мировой рекорд за трюк с огнём на съёмках нового «Пункта назначения»
Столь возрастные каскадёры ранее ничего подобного не делали, считают создатели фильма.

Фильм ужасов «Пункт назначения: Кровные узы», который выйдет в прокат в США уже через десять дней, сейчас активно обсуждается в тематических источниках. Причина не в каком-то уникальном развитии сюжета и даже не в том факте, что перед нами первая новая часть франшизы за последние 14 лет, а в том, что на съёмках фильма, как утверждают его создатели, был установлен новый мировой рекорд.

Для работы над картиной её создатели привлекли актрису и каскадёра Иветту Фергюсон, исполнившую эпизодическую роль горящего в начале фильма персонажа. Казалось бы, ничего не обычного: каскадёр и огонь. Но суть рекорда в том, что Иветте Фергюсон на момент съёмок был 71 год, что делает её самым пожилым человеком из всех, кого когда-либо «поджигали» на съёмках. Фергюсон последние несколько лет находится на пенсии, но ради «Пункта назначения» сделала редкое для неё исключение и согласилась поучаствовать в производстве картины.

Авторы шестой части «Пункта назначения» заявляют, что направили запрос в Книгу рекордов Гиннесса, но пока что не получили ответа от её составителей. Так что на данный момент Фергюсон является претендентом на звание рекордсмена, но не держателем рекорда.

Напомним, что «Пункт назначения: Кровные узы» по внутренней хронологии серии является продолжением фильма «Пункт назначения 4», поскольку «Пункт назначения 5», несмотря на свой порядковый номер, был приквелом к серии.

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#сша #кино
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