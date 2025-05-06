Европа за последние несколько лет приняла достаточно невыгодных для себя решений.

Несмотря на то, что экономическое положение Украины по мере затягивания текущего кризиса постоянно ухудшается, активность разговоров о вступлении страны в Евросоюз в различных органах данного политико-экономического объединения не снижается. При этом отдельные государства-члены Евросоюза либо отмалчиваются, либо в отдельных случаях открыто выступают против такого развития событий.

В числе вторых Венгрия и её премьер-министр Виктор Орбан. Сегодня Орбан прокомментировал призыв депутата Европарламента Манфреда Вебера о скорейшем присоединении Киева к Евросоюзу. По словам Орбана, присоединение Украины к Евросоюзу это «не очень хорошая сделка», поскольку страна станет для объединения не преимуществом, а обузой.

Орбан напомнил о том, что государства, включая его родную Венгрию, принимались в Евросоюз, исходя из соображений взаимной выгоды. Никакой выгоды от вступления Украины в Евросоюз для самого Евросоюза нет.

Здесь венгерский премьер озвучил основы политики и государственного строительства: альянсы, и не важно, военные или экономические, в теории формируются с целью усиления позиций всех членов этих альянсов. ЕС же из сугубо политических соображений принимает решения без учёта общих интересов союза в целом и его участников по отдельности.

Расширение Евросоюза требует согласия на это всех его членов, поэтому если вопрос о вступлении Украины в ЕС не будет положен на полку до лучших времён, то голос Венгрии будет иметь решающее значение.