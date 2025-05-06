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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Урале появится крупное предприятие по производству инструментов для нужд промышленности
По плану, строительство предприятия займёт три года.

Не секрет, что импортозамещение в промышленности должно начинаться с создания собственных средств производства — станков, оборудования, инструментов, роботов-манипуляторов и всего того, без чего немыслим современный индустриальный сектор. С этим в России пока что сложности, но оптимизма добавляет тот факт, что проблема осознаётся и потихоньку решается.

Так, на официальном сайте правительства Свердловской области появилась публикация, из которой следует, что через три года в городе Первоуральск будет построен завод по производству инструментов для нужд промышленности. Основными потребителями продукции завода станут предприятия, связанные с металлургией, горнодобычей и машиностроением. Также предполагается, что закупать оборудование будут предприятия нефтегазового сектора.

Сумма инвестиций в новый завод оценивается в 250 миллионов рублей, а после его открытия на нём будут работать 55 человек.

Отметим, что сейчас в России проходит новая индустриализация, связанная с не только и не столько с введением против страны западных ограничительных мер, сколько с пониманием глобальных изменений в экономике с её последующим отходом от привычных норм и правил и фрагментацией на регионы.

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#россия #экономика #промышленность #импортозамещение
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