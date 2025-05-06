Гособоронзаказ продолжает выполняться.

За последние несколько лет, по понятным причинам, тема выполнения государственного оборонного заказа стала одной из самых обсуждаемых как в экспертных кругах, так и в широкой общественности. В России происходит поэтапное увеличение численности вооружённых сил, и под этот процесс предприятиям необходимо активно производить и передавать в войска новую боевую технику.

Сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что «Уралвагонзавод» произвёл, испытал и отправил в войска новые партии основных боевых танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Обе модификации данных танков являются самыми современными и прошли проверку в реалиях современных боевых действий — в рамках украинского конфликта.

На танки с завода устанавливаются средства радиоэлектронного подавления с целью противодействия беспилотникам, а также защитные сетки от FPV-дронов. Для прикрытия задней части танка, традиционно считающейся самой уязвимой, поскольку там размещены двигатель и все основные агрегаты, применяется резиноармированная защита.

Сколько танков вошло в новую партию, производитель не уточняет. Необходимо также понимать, что помимо оснащения новых подразделений свежие танки применяются и для восполнения неизбежных потерь в зоне боевых действий.