Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Собянин: численность населения Москвы составила 13,3 млн человек
Столица демонстрирует рост населения.

Москва является самым развитым мегаполисом России и, возможно, Европы в целом. Люди это видят и ценят, поэтому на сегодняшний день Москва, как отметил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, является одним из немногих регионов страны с естественным приростом населения.

По статистике на 1 января текущего года, которую Собянин озвучил в мае, население Москвы достигло 13,3 миллиона человек. Вместе с ростом населения растут и экономические показатели столицы. По словам Собянина, с 2019 по 2024 год включительно московская экономика выросла на 26,9 %.

За тот же период в Москве почти втрое (на 191,3 %) увеличился объём производства продукции обрабатывающей промышленности. В высокотехнологичных отраслях промышленности, таких, как производство электроники и оптики, рост за указанный период и вовсе составил 221,5 %. IT-сегмент экономики в Москве за шесть лет вырос более чем вчетверо — на 316,5 %.

Также Собянин отметил развитие столичной инфраструктуры: строительство новых жилых комплексов, дорог, развязок, метрополитена, увеличение доли экологически чистого электрического общественного транспорта, ремонт и модернизацию лечебных учреждений и спортивных объектов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #экономика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Рассказываю про отличные гонки на ПК, которые часто перепрохожу и почему среди них нет многих хитов
13
Технологический рывок «Байкал Электроникс» - когда появятся на 100% отечественные процессоры
44
Итоги гоночного уик-энда 3-4 мая
+
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
41
Переделываю обычную USB мышь в Type-C с наглядной схемой и фотографиями
33
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
16
«Полёт-1» - как создавали первый в мире боевой искусственный спутник Земли
+
Почему Linux это боль для игроков в компьютерные игры
10
Как я потратил полторы тысячи рублей, пытаясь починить пустяковую неисправность нового смесителя
16
Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и есть ли смысл покупать Radeon RX 9070 XT
3

Сейчас обсуждают

Александр Костенков
18:27
Краткое содержание, для тех кому лень читать: Автор скромно выразил своё мнение, "построенное на большом жизненном опыте и в судебных делах", ни разу к этому опыту не обратившись, а чуть ниже уточнил...
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
Мятный Леденец
18:26
и зачем играть в такое, плюнуть и забыть на эту пакость, ещё млин за это и деньги платить
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
Алексей
18:22
Так уже речь идет и про средне-высокие, что гдето уже и на таких настройках не хватает 8 гб и происходят микрофризы, показатели редких событий так же сильно могут падать в отличии от видюхи с большой ...
Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
Vorvort
18:10
Не нужны, пустая трата кремния. Когда будет на миддлах в растре и нативе в 4К ультра 240 fps в 90% игр тогда можно поговорить о лучах.
AMD работает над радикальным улучшением трассировки лучей
VRoman
18:07
Очень. А что? Если у тебя есть новая информация - делись!
Intel может представить процессоры Nova Lake с 3D-кэшем, чтобы составить конкуренцию AMD
Алексей Дрёмин
18:06
Лет через 5 допилят, тогда может быть и перейду, а пока эта сыромятина и даром не нужна
Microsoft признала проблему с обновлением до Windows 11 24H2 после установки апрельского апдейта
dimkahon
18:04
омг, чел, тебе делать что ли больше нечего? напиши про Киркорова лучше
Как и почему Испания погружалась во тьму - первые выводы
VRoman
17:58
Пока что лучше ничего не придумали. У АМД аналогичная шина внутри одного кристалла (может более продвинутая, но о её свойствах подробностей нет). Сейчас на ней 8 ядер, а в северном сегменте недавно 16...
Intel может представить процессоры Nova Lake с 3D-кэшем, чтобы составить конкуренцию AMD
Владислав Балашов
17:56
"Для этого необходимо заключить с дилером предварительный договор", который они откажутся заключать и заставить их это сделать нельзя
АвтоВАЗ подтвердил возможность заказа автомобилей Lada в базовой комплектации по РРЦ
Vergo
17:55
Дорогое это удовольствие - дополнительные защиты лепить. Себестоимость растет как не в себя. Их ведь, энтих ветряков, прям море. И если это стадо оборудовать защитами, тогда оплата издержек производст...
Как и почему Испания погружалась во тьму - первые выводы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем