Столица демонстрирует рост населения.

Москва является самым развитым мегаполисом России и, возможно, Европы в целом. Люди это видят и ценят, поэтому на сегодняшний день Москва, как отметил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, является одним из немногих регионов страны с естественным приростом населения.

По статистике на 1 января текущего года, которую Собянин озвучил в мае, население Москвы достигло 13,3 миллиона человек. Вместе с ростом населения растут и экономические показатели столицы. По словам Собянина, с 2019 по 2024 год включительно московская экономика выросла на 26,9 %.

За тот же период в Москве почти втрое (на 191,3 %) увеличился объём производства продукции обрабатывающей промышленности. В высокотехнологичных отраслях промышленности, таких, как производство электроники и оптики, рост за указанный период и вовсе составил 221,5 %. IT-сегмент экономики в Москве за шесть лет вырос более чем вчетверо — на 316,5 %.

Также Собянин отметил развитие столичной инфраструктуры: строительство новых жилых комплексов, дорог, развязок, метрополитена, увеличение доли экологически чистого электрического общественного транспорта, ремонт и модернизацию лечебных учреждений и спортивных объектов.