За производство этих ракет отвечает ГКНПЦ имени М. В. Хруничева.

Тема космической программы в России остаётся болезненной: пуски редкие, потребность в спутниках как гражданского, так и военного назначения огромная, и всё это на фоне того, как конкуренты не жалеют ни денег, ни других ресурсов для развития соответствующих возможностей и отраслей.

Одной из главных надежд российской космической отрасли являются модульные ракеты-носители семейства «Ангара», которые должны будут заменить собой производимые ракеты-носители ещё советской разработки. Пока что процесс буксует, и пуски ракет-носителей «Ангара» выполняются по 1—2 раза в год.

Тем не менее, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов смотрит в будущее с оптимизмом, и сегодня в рамках визита на предприятие ГКНПЦ имени М. В. Хруничева заявил, что одной из приоритетных задач, стоящих перед Центром Хруничева, является выполнение всех обязательств перед Минобороны и «Роскосмосом» по производству всех типов ракет-носителей семейства «Ангара». Каковы эти обязательства в количественном или стоимостном выражениях, Баканов не уточнил.

В настоящее время семейство «Ангара» состоит из лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» и тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5». В перспективе, если всё пойдёт по плану, то именно ракеты этого семейства будут выводить на орбиту российские спутники и участвовать в строительстве новой отечественной орбитальной станции.