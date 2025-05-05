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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минпромторг: продажи новых автомобилей в России с начала года сократились на 27%
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автомобильный рынок в России сейчас находится в сложном положении: несоответствие предложения спросу, повышение пошлин, рост цен и избыточная доля кредитования в данном сегменте. Поскольку резко нарастить производство автомобилей внутри России, увеличив тем самым предложение, невозможно, то с инфляцией в автомобильном рынке борются путём снижения спроса в связи с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ и, как следствие, запредельной дороговизной потребительских кредитов.

Как итог, происходит сокращение автомобильного рынка, и сегодня Минпромторг России сообщил о том, что с начала года — за период с января по апрель включительно — рынок новых автомобилей в стране сократился на 27 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в стране за указанный период было реализовано чуть больше 400 тысяч новых автомобилей, тогда как в прошлом году за тот же период было реализовано свыше 550 тысяч автомобилей.

Падение продаж коснулось легковых автомобилей (сокращение на 26 %) и лёгких коммерческих автомобилей (сокращение на 16 %). Сильнее всего сокращение продаж ощущается в сегменте грузовых автомобилей и автобусов: их продажи с начала 2025 года по сравнению с началом 2024 года снизились на 49 % и на 54 % соответственно.

На фоне этого вполне естественной выглядит озвученная Минпромторгом статистика о росте доли отечественных автомобилей в продажах. Вернее, о её меньшем снижении по сравнению с импортными автомобилями. Так, если в апреле 2025 года по сравнению с апрелем 2024 года падение продаж импортных машин составило 40 %, то отечественных — 12 %.

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#россия #экономика #автомобили
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