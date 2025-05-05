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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Балаковская АЭС выработала 1 трлн кВт·ч электроэнергии — это рекорд для станций с реакторами ВВЭР
Рекорд был установлен на выходных. Теперь в России три АЭС-«триллионника».

Атомная энергетика и всё, что с ней связано, является одним из главных технологических преимуществ России, поэтому нет ничего удивительного в том, что отечественные атомщики радуются своим рекордам. Так, сегодня концерн «Росэнергоатом» сообщил о том, что на минувших выходных, 3 мая в 17:27 по московскому времени, в РФ появилась третья атомная электростанция с общей выработкой электроэнергии в один триллион киловатт-часов: Балаковская АЭС в Саратовской области.

Примечательно, что хотя по очереди среди станций-«триллионников» Балаковская АЭС является третьей, но она в то же время и первый «триллионник» среди АЭС с реакторами типа ВВЭР. Напомним, что на Балаковской АЭС установлены четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000, где аббревиатура ВВЭР означает «водо-водяной энергетический реактор», а цифровой индекс соответствует его номинальной электрической мощности в мегаваттах.

На достижение вышеуказанного результата Балаковской АЭС потребовалось порядка 39,5 лет: первый энергоблок станции был подключён к объединённой энергосистеме России (тогда СССР) в конце декабря 1985 года.

Двумя другими АЭС-«триллионниками» в России являются Ленинградская АЭС и Курская АЭС. Обе этих станции, в отличие от Балаковской АЭС, оснащены реакторами РБМК-1000, где аббревиатура РБМК расшифровывается как «реактор большой мощности канальный», а индекс, как и у реакторов ВВЭР, обозначает номинальную электрическую мощность в мегаваттах. Реакторы РБМК печально известны как реакторы Чернобыльского типа; сейчас Россия не строит новые электростанции с данными реакторами ни у себя, ни за рубежом.

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#россия #экономика #энергетика #атомная энергетика
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