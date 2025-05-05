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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп намерен ввести пошлины в 100 % на импорт фильмов в США
С целью спасения «очень быстро умирающей» американской киноиндустрии.

Когда-то центром киноиндустрии являлись Соединённые Штаты Америки с их «фабрикой грёз» в лице Голливуда. Они и сейчас остаются этим центром, но ситуация такова, что за последние десятилетия киноиндустрия развилась и в ряде других стран, включая Индию, Россию, Китай, Турцию, Бразилию, Южную Корею и другие, в результате чего доля США в этой отрасли стала размываться.

Президент США Дональд Трамп, который руководствуется лозунгом о необходимости «сделать Америку снова великой», знаком с данной статистикой, поэтому решил действовать. Так, сегодня Трамп в своей социальной сети Truth Social опубликовал сообщение, в котором заявил о том, что поручил Министерству торговли США и Торговому представительству США «немедленно начать процесс» введения 100-процентных пошлин на все импортируемые в Штаты кинофильмы иностранного производства.

По словам Трампа, американская киноиндустрия «очень быстро умирает», поскольку другие государства активно способствуют оттоку американских киностудий, режиссёров и продюсеров из США. Такое положение дел не может не вызывать озабоченность у американских властей. Трамп даже назвал происходящее угрозой американской национальной безопасности.

Получится ли у президента США «спасти» индустрию за счёт очень жёстких мер протекционизма, покажет только время. В целом данное заявление является частью торговой конфронтации Трампа с большей частью остального мира.

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#сша #политика #экономика #киноиндустрия
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