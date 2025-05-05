Самый древний и дорогой уголь набирает в Китае популярность.

Несмотря на то, что природный газ является самым экологически чистым топливом из всех его «ископаемых» видов, наращивание его поставок куда бы то ни было связано с большими вложениями в транспортную инфраструктуру. Поэтому в большом количестве стран, до которых пока не добралась «зелёная повестка», продолжают в качестве источника энергии использовать бурый и каменный уголь, а также антрацит как самый энергоёмкий и дорогой сорт угля.

В частности, активно использует уголь Китай, и сегодня издание «Коммерсантъ» сообщило о том, что в марте этого года Пекин закупил 1,9 миллиона тонн антрацита, почти 100 % из которых были приобретены в России. По статистике, в марте 2025 года КНР импортировала на 59 % больше антрацита, чем в марте 2024 года.

С чем связан рост импорта Китаем именно антрацита, неясно, но в Центре ценовых индексов (ЦИИ) полагают, что Поднебесная постепенно переходит на более качественные и чистые сорта угля. Антрацит, напомним, является самым древним из ископаемых видов угля и отличается самой высокой калорийностью на единицу массы при минимальной зольности.

Понятно, что не все тепловые электростанции даже при очень большом желании можно перевести на природный газ: в большинстве случаев это просто экономически нецелесообразно, поскольку станции размещались в непосредственной близости от угольных разрезов или недалеко от портов, в которых этот уголь разгружается. Так что специалисты прогнозируют рост потребления антрацита в Китае.