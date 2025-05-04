По этой причине конфликт тогда и не начался.

Сейчас украинский кризис является самым масштабным вооружённым конфликтом в Европе со времён Второй мировой войны, и многие вполне естественно выдвигают различные теории и рассуждают, что было бы, если бы в своё время события пошли по другому, более активному со стороны России сценарию.

Понятно, что история и сослагательное наклонение — это вещи несочетаемые, поэтому любые рассуждения на тему «а что, если бы» заведомо бессмысленны. Тем более что сегодня журналист ВГТРК Павел Зарубин поделился любопытным отрывком из фильма, посвящённого 25-летию нахождения Владимира Путина у власти в России.

В этом отрывке Путин отметил, что в 2014 году Россия не была готова к «фронтальному» противостоянию с Западом, поэтому начало боевых действий на Украине на тот момент не являлось реалистичным сценарием развития событий: было необходимо провести большую работу в вопросе укрепления экономики и финансовой составляющей, а также в сфере вооружённых сил и укрепления безопасности.

Вместе с тем глава российского государства отметил, что Москва искренне рассчитывала на мирное, дипломатическое урегулирование кризиса на Донбассе, поэтому не готовилась специально к началу боевых действий.

Отметим, что ранее данная причина, которую можно считать основной, озвучивалась разве что в экспертном сообществе. Её указывали различные экономисты и политологи, справедливо напоминавшие о том, что в условном 2014 году у России отсутствовала финансовая безопасность, не была в должной степени обеспечена продовольственная безопасность и не была проведена модернизация вооружённых сил. Иными словами, подписание российской стороной «Минских соглашений» также осуществлялось в национальных интересах России, какими они были на тот момент времени.