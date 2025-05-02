О границах 1991 года в руководстве США уже даже не вспоминают.

На протяжении почти трёх лет в отношении украинского кризиса не велось практически никакой дипломатической работы, а Соединённые Штаты Америки при администрации президента Джо Байдена, по сути, выступали прямым спонсором одной из сторон конфликта. После прихода к власти Дональда Трампа ситуация стала меняться: новые представители американского политического руководства реалистичнее смотрят на события «на земле» и делают исходя из них вполне логичные выводы.

Так, в рамках интервью телеканалу Fox News Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о важности ведущейся сейчас дипломатической работы. По мнению Рубио, у украинского конфликта нет военного решения: Россия не сможет установить контроль над всей территорией Украины, а та, в свою очередь, не сможет «отбросить» российские войска на рубежи образца 2014 года.

Хотя Рубио не уточнил, о каком конкретно месяце 2014 года идёт речь, ведь за тот год произошёл ряд событий, поэтапно изменивших политическую карту Украины, но в целом этот комментарий американского госсекретаря отражает видение администрацией США текущего конфликта.

Ранее Рубио отмечал, что затягивание текущего кризиса будет лишь ухудшать положение Киева. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, считает дипломатическое урегулирование украинского конфликта важным, но очень сложным делом, поскольку условия, выдвигаемые Москвой и Киевом, далеки от взаимного согласия настолько, что Вэнс назвал эту разницу «пропастью».