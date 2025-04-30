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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» сообщил о начале продаж Lada Granta в обновлённых комплектациях
В оснащение модели вернулись временно отсутствовавшие опции, включая климат-контроль.

Не секрет, что автомобилестроение в России было отраслью с самой большой долей импортных (западных) комплектующих в готовой продукции. Когда в 2022 году по этой отрасли болезненнее других ударили западные санкционные ограничения, техническое наполнение автомобилей Lada серьёзно пострадало.

Потребовалось в общей сложности три года, прежде чем самая популярная модель «АвтоВАЗа» — Lada Granta — поэтапно получила обратно целый ряд привычных опций. И вот сегодня тольяттинский автогигант официально сообщил о начале продаж «Гранты» в обновлённых, более полных комплектациях. Речь идёт о седанах и универсалах в «топовых» комплектациях #Club и #Quest соответственно.

Как сообщил производитель, в обновлённые комплектации Lada Granta вернулся климат-контроль, автоматически поддерживающий заданную температуру воздуха в салоне, а также автоматически управляющий потоками воздуха, исключая обдув ног водителя непрогретым воздухом при холодном пуске двигателя.

Также в старшие комплектации Lada Granta вернулись охранный комплекс в составе сигнализации и иммобилайзера с пультом управления центральным замком, противотуманные фары, задние электростеклоподъёмники, а также круиз-контроль с ограничителем скорости. Согласно комментарию «АвтоВАЗа», общая стоимость возвращённого в старшие комплектации Lada Granta оборудования составляет до 69 000 рублей.

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#россия #экономика #автомобили #промышленность #автомобилестроение #lada #lada granta #«автоваз»
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