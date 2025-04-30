Строительство таких объектов — дело небыстрое, но его важность переоценить невозможно.

В прошлом году южные регионы России часто попадали в новостные сводки по причине энергетического кризиса. Спроектированные и построенные в своё время объекты электрогенерации в регионе рассчитывались под давно ушедшую реальность и имели небольшой «запас прочности», в результате чего объём потребления энергии превосходил объём её производства, особенно в жаркое время года, требующее усиленной работы холодильников и кондиционеров.

Таким образом, сейчас перед Россией стоит задача, важность которой невозможно преуменьшить: решить проблему дефицита электроэнергии в южных регионах. С этой целью Правительство России приняло решение о строительстве в Краснодарском крае новых энергоблоков на уже имеющихся электростанциях.

Речь идёт о Краснодарской ТЭЦ, мощность которой увеличится на 150 МВт за счёт возведения паросиловой энергетической установки, а также о Джубгинской ТЭС, которая получит несколько газотурбинных установок суммарной мощностью в 160 МВт.

Процесс будет небыстрым: запланированный новый энергоблок Краснодарской ТЭЦ будет введён в промышленную эксплуатацию и подключён к сети ориентировочно 1 июля 2028 года, а энергоблоки на Джубгинской ТЭС — 1 января 2030 года.

Отметим, что в России в среднем ежегодно увеличивается потребление электроэнергии. Связано это не только и не столько с бытовым потреблением, сколько с развитием промышленности, являющейся главным потребителем электрической мощности в любом индустриально-развитом государстве.