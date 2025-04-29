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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: Уиткофф пытался убедить Путина остановить конфликт на текущих позициях
Москва же настаивает на полном контроле над всей территорией новых регионов.

Несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа старается объективно оценивать положение дел в зоне украинского конфликта, до полного признания реальности «на земле» пока всё ещё далеко. По крайней мере, в этом нас с некой целью пытается убедить агентство Bloomberg, опубликовавшее сегодня любопытный материал со ссылкой на «знакомые с темой» источники.

Издание пишет, что в рамках визита в Москву в прошлую пятницу спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф пытался убедить президента России Владимира Путина в том, что РФ следует согласиться на прекращение огня вдоль текущей линии боевого соприкосновения (ЛБС) с целью создания условий для мирных переговоров. В ответ Путин, продолжает Bloomberg, настаивал на необходимости полного перевода всей территории четырёх «новых регионов», включая фактически контролируемых Украиной, под российскую юрисдикцию.

Bloomberg отмечает, что позиция российского политического руководства затрудняет процесс урегулирования, что вызывает недовольство в Белом доме. Следует отметить, что ничего неожиданного в условиях России нет: необходимость вывода вооружённых сил Украины с территории, которую РФ воспринимает своей, была оговорена Путиным ещё в июне прошлого года как условие для начала переговоров с Киевом. Сейчас же Кремль заявляет о готовности к переговорам с Банковой без предварительных условий, что уже можно воспринимать как большую уступку мирным инициативам Трампа.

Американские издания на прошлой неделе стали публиковать статьи, из которых следовало, что Вашингтон готов юридически признать контроль России над Крымом и фактически — над реально контролируемыми ВС РФ частями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Подтверждений этой информации не озвучивалось, однако она вполне логична, учитывая тенденцию в зоне конфликта и понимание администрацией США того факта, что чем дольше затягивается мирное урегулирование, тем более жёсткие условия будет выдвигать Москва, основываясь на реальном положении дел «на земле».

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#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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