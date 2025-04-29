Как в своё время на них пошла сама Финляндия ради сохранения государственности.

Исторические события всегда рассматриваются с нескольких точек зрения. В российской/советской историографии принято считать сохранение финской государственности после событий Великой Отечественной войны актом колоссального милосердия и великодушия по отношению к Финляндии. В самой же Финляндии, особенно среди её современных политических деятелей, эти события расценивают как поражение в вооружённых конфликтах, утрату территорий в пользу СССР/России и потерю значительной части суверенитета.

В интервью газете The New York Times президент Финляндии Александр Стубб напомнил, что государственность состоит из территории, независимости и суверенитета, и в 1940-е годы его страна потеряла две из трёх составных частей государственности.

Как вы понимаете, это заявление является подводкой к украинскому конфликту и способам его урегулирования. По словам Стубба, он хотел бы, чтобы Украина сохранила все три составные части государственности, но при этом допускает, что Киеву придётся пойти на территориальные уступки, «отражающие реальность на поле боя».

По мнению Стубба, будет хорошо, если Украина сохранит хотя бы два из трёх элементов государственности, но Финляндия со своей стороны «никогда» не признает контролируемые Россией территории.

Здесь необходимо отметить, что, во-первых, никогда не надо говорить «никогда», а во-вторых, хорошо всем известные выдвинутые Россией условия мирного урегулирования не предусматривают сохранения у Украины полноты суверенитета. Ведь страна должна будет отказаться от стремления в НАТО, сократить вооружённые силы и отказаться от целого перечня вооружений, а также кардинально изменить свою внутреннюю и внешнюю политику. Впрочем, то, что в Европе потихоньку начинают объективнее оценивать перспективы текущего кризиса, это уже позитивное явление.