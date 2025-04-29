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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сийярто: Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда
Данное решение было анонсировано руководством страны в начале апреля.

В начале апреля этого года Венгрия приняла с государственным визитом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Казалось бы, ничего особенного: визит главы государства в другое государство. Но самое интересное, как оно всегда бывает, кроется в деталях: Международный уголовный суд (МУС) наложил на Нетаньяху ордер на арест, а Венгрия является страной, ратифицировавшей Римский статут МУС, и, получается, должна была выполнить требование этого международного органа.

Разгадка этого противоречия произошла в тот же день: тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Будапешт начал процедуру выхода из Международного уголовного суда. Сегодня же, как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, парламент страны проголосовал за соответствующее решение. Как отметил глава венгерского внешнеполитического ведомства, Венгрия не желает состоять в ангажированном и политизированном международном институте.

Принятое венгерским парламентом решение вступит в силу через один год, а официальный Будапешт уведомит Организацию Объединённых Наций о результате голосования. До тех пор, полагаем, Венгрия будет продолжать игнорировать требования МУС.

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#политика #венгрия #оон #мус
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