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Barash
Венгрия объявила о выходе из Международного уголовного суда
Организация стала инструментом политики, а Будапешту членство в таких организациях не нужно.

Сегодняшний визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Венгрию для многих стал сюрпризом. Причина кроется в наложенном Международным уголовным судом (МУС), юрисдикцию которого признаёт Венгрия, ордере на арест Нетаньяху за методы, используемые Израилем при ведении боевых действий в секторе Газа. 

Учитывая позитивные отношения между Венгрией и Израилем, вполне естественно, что Будапешт не стал исполнять свои обязательства перед МУС, тем самым создав новый прецедент игнорирования юрисдикции данного международного органа: в прошлый раз на требования МУС не стала обращать внимание Монголия, принявшая президента России Владимира Путина с государственным визитом.

Как выяснилось, ситуация вокруг Венгрии и МУС будет развиваться и дальше, причём по максимально негативному для МУС сценарию. Как сообщил сегодня венгерский премьер Виктор Орбан, Будапешт выходит из Международного уголовного суда.

По словам Орбана, решения, которые МУС принимал последнее время, свидетельствуют о превращении данной организации в инструмент политики. Работа по выходу Венгрии из Международного уголовного суда, добавил Орбан, уже началась: соответствующие документы готовятся к передаче венгерский парламент.

Последуют ли примеру Венгрии другие государства, желающие сохранить значительную часть своего суверенитета и принимать выгодные для них решения, пока что вопрос открытый. Ясно одно: мироустройство, сформировавшееся после окончания Холодной войны, стремительно подходит к своему концу.

#политика #венгрия #мус
Источник: tass.ru
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