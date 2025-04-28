Первые поставки заказчикам стартуют до конца апреля, как уточняет производитель.

Электробусы в Москве уже успели стать привычным видом наземного общественного транспорта, применение которого позволило избавить город от нависающих над головой проводов троллейбусной контактной сети, а также существенно улучшить экологические показатели мегаполиса.

Развитие электрического транспорта в столице продолжается, а главный поставщик электробусов в лице входящего в состав «КАМАЗа» предприятия НЕФАЗ сегодня на выставке «Электротранс» представил новый низкопольный электробус КАМАЗ-52222 поколения А5. Как сообщает производитель, новая рабочая лошадка оснащается отечественной батареей типа NMC (никель-марганец-кобальтовая) ёмкостью 230 киловатт-часов, что позволяет электробусу преодолевать расстояние «не менее» 100 километров на одной подзарядке. При этом полная зарядка от 300-киловаттной зарядной станции занимает порядка 55 минут.

«КАМАЗ» утверждает, что его новый электробус отличается повышенной устойчивостью к коррозии и порадует пассажиров более удачной планировкой салона. Всего электробус КАМАЗ-52222 может перевозить до 85 пассажиров. Сидя при этом передвигаться смогут 35 пассажиров.

Заявлено о наличии более удобной системы информирования пассажиров, двузонного климат-контроля, систем ABS и ASR. Не осталась незатронутой и тема импортозамещения: в КАМАЗ-52222, помимо всего прочего, будут использоваться российские световые приборы, включая подсветку салона, которая переключается с холодных оттенков света на тёплые утром и вечером соответственно. Позаботились и об улучшении эргономики рабочего места водителя электробуса.

Согласно заявлению «КАМАЗа», поставки новых электробусов КАМАЗ-52222 начнутся уже в этом месяце. Учитывая, что от апреля осталась всего пара дней, логично предположить, что процесс начнётся либо завтра, либо, в крайнем случае, послезавтра. Всего «КАМАЗ» рассчитывает в этом году произвести и поставить заказчикам 400 электробусов-героев данного материала.