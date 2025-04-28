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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«КАМАЗ» представил электробус нового поколения А5
Первые поставки заказчикам стартуют до конца апреля, как уточняет производитель.

Электробусы в Москве уже успели стать привычным видом наземного общественного транспорта, применение которого позволило избавить город от нависающих над головой проводов троллейбусной контактной сети, а также существенно улучшить экологические показатели мегаполиса.

Развитие электрического транспорта в столице продолжается, а главный поставщик электробусов в лице входящего в состав «КАМАЗа» предприятия НЕФАЗ сегодня на выставке «Электротранс» представил новый низкопольный электробус КАМАЗ-52222 поколения А5. Как сообщает производитель, новая рабочая лошадка оснащается отечественной батареей типа NMC (никель-марганец-кобальтовая) ёмкостью 230 киловатт-часов, что позволяет электробусу преодолевать расстояние «не менее» 100 километров на одной подзарядке. При этом полная зарядка от 300-киловаттной зарядной станции занимает порядка 55 минут.

«КАМАЗ» утверждает, что его новый электробус отличается повышенной устойчивостью к коррозии и порадует пассажиров более удачной планировкой салона. Всего электробус КАМАЗ-52222 может перевозить до 85 пассажиров. Сидя при этом передвигаться смогут 35 пассажиров.

Заявлено о наличии более удобной системы информирования пассажиров, двузонного климат-контроля, систем ABS и ASR. Не осталась незатронутой и тема импортозамещения: в КАМАЗ-52222, помимо всего прочего, будут использоваться российские световые приборы, включая подсветку салона, которая переключается с холодных оттенков света на тёплые утром и вечером соответственно. Позаботились и об улучшении эргономики рабочего места водителя электробуса.

Согласно заявлению «КАМАЗа», поставки новых электробусов КАМАЗ-52222 начнутся уже в этом месяце. Учитывая, что от апреля осталась всего пара дней, логично предположить, что процесс начнётся либо завтра, либо, в крайнем случае, послезавтра. Всего «КАМАЗ» рассчитывает в этом году произвести и поставить заказчикам 400 электробусов-героев данного материала.

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#россия #технологии #техника #экономика #промышленность #транспорт #импортозамещение #автомобилестроение #«камаз» #электробусы
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Ненавижу Bernigan'a
19:09
твой конч обоссали все и везде.свои фейковые отзывы единичные себе засунь.
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ebatoryi
19:08
и дефендер надо вырезать из 10-это недоантивирус.Если не лицензия для дома,то там мусора полвинды и надо многое вырезать там.
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Bernigan
19:08
Только проблема в том что те у кого реально 3050 есть, хвалят, а те у кого 6600 видно выше. А хейтят 3050 только науськанные лживой блогеротой
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Ненавижу Bernigan'a
19:04
речь про твой огрызок.ты снова перефорс делаешь.все оценили что 3050 -кал.тысячи отзывов и везде хаят этот огрызок.не .ну дурачки что купили как ты по дурости будут хвалить,когда нет сил признаться чт...
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Ненавижу Bernigan'a
19:00
его все банят
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Bernigan
18:57
Точно, 6600 прямо кал невероятный
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18:56
у него всегда так,это еще норма,очертания видно.обычно кал в кубе
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Мятный Леденец
18:48
это какой то каал
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18:48
Напомню октополярному если он забыл.Kirimoshi -твой шиз ник .Антоха -твой.Причем за Антоху ты сам спалился и сказал стал бы я на аву себя ставить.я поставил актера что питаров играет.ты реальный шизоф...
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Ненавижу Bernigan'a
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