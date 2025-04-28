Динамика автомобиля теперь соответствует его классу. По крайней мере, в прототипе.

О том, что у Lada Aura рано или поздно будет электрическая версия под названием e-Aura, известно ещё с прошлого года. Когда стартует серийное производство электромобиля, неизвестно, но его прототип «АвтоВАЗ» показал сегодня в рамках выставки «Электротранс».

Как сообщает издание Auto.ru, представители тольяттинского автогиганта также поделились с журналистами основными техническими характеристиками машины. Длина и ширина электрической «Ауры» полностью соответствует её версии с традиционной силовой установкой, а вот высота уменьшилась на 9 мм. С чем это связано, не уточняется.

Под капот инженеры «АвтоВАЗа» поместили трёхфазный электродвигатель, устанавливаемый на электромобили e-Largus, мощностью 163 л. с. и крутящим моментом 240 Нм. Данная силовая установка позволяет разгонять e-Aura до 100 км/ч за приемлемые для автомобиля данного класса 8 секунд. Запас хода на одном заряде аккумуляторной батареи составляет 350 километров.

Поскольку пока e-Aura существует только как прототип, говорить о стоимости электромобиля преждевременно, но можно предположить, что она превзойдёт стоимость Aura с двигателем внутреннего сгорания.