А также для беспилотников и вычислительной техники.

Электродвигатели разных типов и мощности применяются повсеместно: от бытовых приборов до промышленного оборудования и от детских игрушек до «взрослого» электротранспорта. Возможностей отечественной промышленности для полного импортозамещения в сегменте производства электродвигателей пока не хватает, но работа в этом направлении ведётся.

Так, сегодня губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о том, что в Конаковском округе региона будет реализован инвестиционный проект, предусматривающий строительство завода по производству бесколлекторных электродвигателей постоянного тока.

Иллюстративное изображение. Не является фотографией с предприятия, описываемого в данном материале.

Предполагается, что выпускаемые предприятием электродвигатели позволят внести посильную лепту в дело импортозамещения при производстве беспилотников, транспорта на электрической тяге, вычислительной техники, а также индустриального оборудования.

Запуск предприятия пройдёт в два этапа: в августе 2025 году и в сентябре 2026 года соответственно. На свою полную проектную мощность завод, по плану, выйдет в конце 2026 года.