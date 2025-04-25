Соответствующие кадры уже опубликованы.

На этой неделе президент России Владимир Путин должен был принять спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, ведущего сейчас диалог с российской стороной и выступающего в качестве промежуточного звена в переговорах с РФ. Как и предполагала пресса, встреча состоялась сегодня, о чём отрапортовали в Кремле.

Пресс-служба президента России опубликовала кадры встречи, на которых можно заметить не только то, что и Путин, и Уиткофф находятся в приподнятом расположении духа, но и то, что в переговорах с российской стороны также участвуют помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, хорошо знакомый с Уиткоффом.

Сколько времени продлится встреча, неизвестно. Можно лишь предположить, что основной темой переговоров будет украинский конфликт. Судя по присутствию на переговорах Дмитриева, обсуждаться также будет вопрос снятия санкций и восстановления российско-американских экономических отношений.