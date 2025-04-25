Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп назвал стремление Украины в НАТО причиной начала текущего конфликта
Президент США усомнился в том, что Украина когда-нибудь сможет вступить в НАТО.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после возобновления диалога с Москвой, который отсутствовал на протяжении трёх лет, Вашингтон стал лучше понимать позицию России в отношении Украины.

Возможно, лучшим подтверждением этого заявления стал сегодняшний комментарий президента США Дональда Трампа в интервью журналу Time относительно стремления Украины в НАТО. Интервьюер поинтересовался у президента США, следует ли Киеву оставить надежды на вступление в Североатлантический альянс, на что Трамп заявил, что он сомневается в возможности вступления Украины в НАТО.

Более того, по мнению Дональда Трампа, стремление Украины в НАТО стало причиной начала текущего конфликта: если бы разговоры о вступлении Украины в данный военный блок не поднимались, то, полагает американский лидер, вероятность начала конфликта была бы гораздо ниже.

Сейчас США и Россия ищут способы урегулирования украинского кризиса, и по этому поводу сегодня в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным снова прибыл спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #украина #сша #политика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
19
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
36
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
24
ТОП-6 ошибок пользователей ноутбуков, которые могут привести к проблемам
12
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
121
В поисках игр для Linux: Ace of Penguins, ACS, Adonthell, Airstrike, Aisleriot, Alex the Allegator 4
10
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
+
YouTube сообщил, что за 20 лет на платформу было загружено более 20 миллиардов видео
4

Сейчас обсуждают

valera60
14:26
" Как только ключевая ставка рефинансирования начнет снижаться - будут снижаться и ставки по депозитам и народ начнет массово задирать деньги." Главное здесь "Как только...", а вы, наверное, "Вожак.."...
Первый зампред ВТБ посоветовал следить за ситуацией в мире, прежде чем вкладывать деньги в золото
666MAXIMUS999
14:25
Они аниматрицы пересмотрели походу. Такое надо пресекать и запрещать, под угрозой ядерной атаки за подобные эксперименты.
Британские ученые планируют провести в стратосфере эксперимент по отражению солнечного света
nonses84
14:20
Вопрос, только один, нафига он такой нужен? Да и вообще зачем он нужен? Я что-то не вижу заголовков, что ии придумал вечный двигатель или лекарство от рака! Если он не делает не чего нового тогда заче...
Суперкомпьютеры с ИИ к 2030 году могут стоить $200 млрд и потреблять энергию девяти АЭС
aleximus777
14:18
Так в последнее время ситуация вообще комичная - деньги наши они брать не хотят, и денуву не особо пользуют... В итоге я вообще перестал деньги тратить, но при этом у меня все новинки и патчатся регул...
Почему GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб может стать самой разочаровывающей видеокартой 2025 года
MrPegge
14:18
Выпускали. И от 100мм отказались, и от нашей 30мм
БМП-3 армии ОАЭ получили новые боевые модули DVK-30
ЧatoБoт
14:17
Светлая память, земля - пухом!
Не стало Алексея aka Traktor
Def
14:15
Опыт-то у них есть. Уже дважды такое проделывали. Всё ради навара, при чём на обеих сторонах конфликта.
Минобороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не может больше быть гарантом безопасности Европы
JornoJovanni
14:14
Што? На 1050ti у тебя всё работало? Ты кому рассказываешь? Я 7 лет сидел на 1050ti, у меня лагал даже ведьмак 3, прошёл его на низких. Ты че мне рассказываешь? Срань на юнити без нормальной оптимизаци...
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
Бoтo -- Чaт
14:14
Лавров подтвердил готовность России к сделке С США по урегулированию конфликта на Украине
aleximus777
14:09
Мне проще, у меня лишь немного с 30 фпс поднялась планка счастья, чтобы хотя бы 45фпс. По герцовке до 90Гц прям ощутимая разница от 60, а вот потом - не сильно и надо. Если б не симуляторы) Вот где ну...
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем