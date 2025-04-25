Президент США усомнился в том, что Украина когда-нибудь сможет вступить в НАТО.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после возобновления диалога с Москвой, который отсутствовал на протяжении трёх лет, Вашингтон стал лучше понимать позицию России в отношении Украины.

Возможно, лучшим подтверждением этого заявления стал сегодняшний комментарий президента США Дональда Трампа в интервью журналу Time относительно стремления Украины в НАТО. Интервьюер поинтересовался у президента США, следует ли Киеву оставить надежды на вступление в Североатлантический альянс, на что Трамп заявил, что он сомневается в возможности вступления Украины в НАТО.

Более того, по мнению Дональда Трампа, стремление Украины в НАТО стало причиной начала текущего конфликта: если бы разговоры о вступлении Украины в данный военный блок не поднимались, то, полагает американский лидер, вероятность начала конфликта была бы гораздо ниже.

Сейчас США и Россия ищут способы урегулирования украинского кризиса, и по этому поводу сегодня в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным снова прибыл спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.