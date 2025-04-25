Регулятор сохраняет осторожный подход к делу.

Центральный банк России сегодня в рамках заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21 %. Регулятор отметил, что решение совета директоров связано с тем, что инфляционное давление в России хоть и снижается, но по-прежнему остаётся высоким: предложение на рынке товаров и услуг уступает спросу.

Напомним, что текущая ключевая ставка является рекордной. У поддержания высокого значения ключевой ставки два смысла, сливающихся в единую цель. Во-первых, дорожают кредитные деньги, а это значит, что люди перестают тратить больше, чем зарабатывают, снижая тем самым спрос на рынке товаров и услуг.

Во-вторых, возрастает привлекательность сбережения средств посредством открытия банковских вкладов и покупки государственных облигаций, что, в свою очередь, также снижает обращение денег в сфере товаров и услуг. Оба этих фактора, теоретически, должны замедлять инфляцию.

Рано или поздно ключевую ставку надо будет снижать, но эксперты полагают, что ЦБ РФ будет это делать очень медленно и постепенно, дабы не обрушать привлекательность сбережения средств и не приводить тем самым к резкому вливанию денег из депозитов на рынок.