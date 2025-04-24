Всего станция будет состоять из 37 «ветряков».

Возобновляемая энергетика в России развита не так сильно, как этого бы многим хотелось. Развитию солнечной энергетики мешает неравномерность светлого времени суток в течение года и сравнительно малое среднегодовое количество ясных дней в большинстве регионов страны.

С ветроэнергетикой ситуация обстоит чуть проще и лучше: в ряде регионов появляются ветроэлектростанции, и вот сегодня о том, что уже в этом году новая ветроэлектростанция заработает в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По словам Федорищева, проект ветроэлектростанции в Красноармейском районе Самарской области появился ещё в 2021 году, но непосредственно монтаж ветрогенераторов начался только сейчас по причине введения против России санкций и поиска новых поставщиков ветрогенераторов. К моменту завершения монтажа и подключения всех ветрогенераторов, коих будет 37 штук, суммарная мощность станции составит 231 МВт, что равноценно примерно 10 процентам нынешнего энергопотребления Самарской области.

Как отметил губернатор, введение ветропарка в строй позволит разгрузить имеющиеся в регионе электростанции и улучшить экологическую обстановку. Сами ветрогенераторы поставлены в Россию партнёрами из «дружественных стран».