Промышленности недостаёт порядка 1,9 миллионов специалистов.

В России сейчас проходит процесс новой индустриализации: увеличиваются производственные мощности имеющихся предприятий и открываются новые. Всё бы ничего, но потребность российской обрабатывающей промышленности в квалифицированных специалистах значительно превышает предложение.

По словам министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, оценки возглавляемого им ведомства свидетельствуют о том, что дефицит кадров в обрабатывающей промышленности страны составляет примерно 1,9 миллиона человек. Из них около пятисот тысяч составляют специалисты с высшим профессиональным, а 1,4 миллиона — со средним профессиональным образованием.

Также Алиханов косвенно отметил и важность повышения общей производительности труда в промышленности: с этой целью в этом году на роботизацию производств правительство выделило 7 миллиардов рублей, а в ближайшие шесть лет — свыше 136 миллиардов рублей.

Напомним, что важность развития отечественной промышленности была осознана российским политическим руководством в 2014 году, когда против России были введены первые серьёзные западные ограничения. В 2022 году, после ухода с российского рынка целых отраслей, отданных в своё время на откуп западным компаниям, безальтернативность импортозамещения хотя бы в ключевых и стратегически важных отраслях народного хозяйства стала очевидной.