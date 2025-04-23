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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона заявил об окончании роли США как единственного гаранта безопасности Европы
США хотят переместить фокус своего внимания на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Президент США Дональд Трамп и члены его администрации регулярно заявляют о том, что Европе необходимо усиливать свою собственную безопасность, а не прикрываться небезызвестной пятой статьёй устава НАТО в расчёте на то, что в случае конфликта Соединённые Штаты будут защищать члена альянса как самих себя.

Сегодня о том, что Европе необходимо нарастить усилия в деле обеспечения своей безопасности, заявил министр обороны США Пит Хегсет, добавивший, что времена, когда Соединённые Штаты единолично гарантировали безопасность Старого Света, прошли.

Как отметил Хегсет, по мере того, как Европа будет брать собственную безопасность в свои руки, у США будут высвобождаться ресурсы и возможности для наращивания присутствия в других регионах планеты, преимущественно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стоит помнить, что значительная часть представителей новой американской администрации воспринимает главным геополитическим противником Соединённых Штатов не Россию, а Китай, и не видит в избыточных расходах на содержание Североатлантического альянса большого геополитического преимущества.

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#россия #сша #политика #евросоюз
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