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События в мире Михаил Андреев
Flightradar24: самолёт спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа направился в сторону России
Судя по всему, у спецпосланника Трампа снова насыщенная неделя.

Челночная дипломатия относительно украинского кризиса продолжается. Доверенным лицом президента США Дональда Трампа относительно ведения диалога с российской стороной выступает спецпосланник Стив Уиткофф, который на этой неделе официально в четвёртый раз посетит Россию и встретится с Владимиром Путиным.

Соответствующую информацию подтвердили и в Кремле, и в Белом доме, а теперь сервис Flightradar24, с помощью которого можно следить за многочисленными авиационными рейсами, сообщил, что из Парижа в направлении России вылетел частный самолёт Gulfstream G650, на котором обычно перемещается спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Хотя данную информацию нельзя считать подтверждением как таковым, но когда столь большое количество сведений совпадают в одну логическую цепочку, то отрицать её становится сложно.

В ходе диалога Путин и Уиткофф будут обсуждать преимущественно урегулирование украинского кризиса. Предположительно, Уиткофф расскажет Путину об итогах встречи по Украине в Лондоне.

Тем временем издание Axios, ссылаясь на свои источники, сообщает о том, что новая встреча Путина с Уиткофом состоится в пятницу, 25 апреля.

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#россия #сша #политика
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