Судя по всему, у спецпосланника Трампа снова насыщенная неделя.

Челночная дипломатия относительно украинского кризиса продолжается. Доверенным лицом президента США Дональда Трампа относительно ведения диалога с российской стороной выступает спецпосланник Стив Уиткофф, который на этой неделе официально в четвёртый раз посетит Россию и встретится с Владимиром Путиным.

Соответствующую информацию подтвердили и в Кремле, и в Белом доме, а теперь сервис Flightradar24, с помощью которого можно следить за многочисленными авиационными рейсами, сообщил, что из Парижа в направлении России вылетел частный самолёт Gulfstream G650, на котором обычно перемещается спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Хотя данную информацию нельзя считать подтверждением как таковым, но когда столь большое количество сведений совпадают в одну логическую цепочку, то отрицать её становится сложно.

В ходе диалога Путин и Уиткофф будут обсуждать преимущественно урегулирование украинского кризиса. Предположительно, Уиткофф расскажет Путину об итогах встречи по Украине в Лондоне.

Тем временем издание Axios, ссылаясь на свои источники, сообщает о том, что новая встреча Путина с Уиткофом состоится в пятницу, 25 апреля.